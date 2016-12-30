Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей

Полиция сегодня обращает повышенное внимание на водителей, которые могут быть в алкогольном или наркотическом опьянении, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Утренний рейд уже дал свои результаты. Так, в Марду на улице Кеэмикуте был пойман пьяный водитель грузовика. Алкоголя в выдыхаемом воздухе пойманного водителя составил 0,23 мг/л. Стражи порядка составили протокол. Водителю не дали продолжить поездку, он остался сидеть в машине, пока не сможет вновь сесть за руль и поехать.

Празднование Нового года в Эстонии подкинуло работы полиции, но обошлось без крупных происшествий, сообщает пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Оля Кивистик. Много вызовов было связано с пьяными людьми. С пятницы по воскресенье полиция задержала 28 водителей в алкогольном опьянении и двух - в наркотическом.

Также произошло десять ДТП, в которых пострадали 11 человек. По предварительным данным, виновниками двух ДТП стали нетрезвые водители, отметила Кивистик.