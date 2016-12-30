Галерея: полиция проводит в Таллинне рейд по отлову нетрезвых водителей

Полиция сегодня обращает повышенное внимание на водителей, которые могут быть в алкогольном или наркотическом опьянении, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Празднование Нового года в Эстонии подкинуло работы полиции, но обошлось без крупных происшествий, сообщает пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Оля Кивистик. Много вызовов было связано с пьяными людьми. С пятницы по воскресенье полиция задержала 28 водителей в алкогольном опьянении и двух - в наркотическом.

Также произошло десять ДТП, в которых пострадали 11 человек. По предварительным данным, виновниками двух ДТП стали нетрезвые водители, отметила Кивистик.