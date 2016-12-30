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Фото: в Таллинне выставлена на продажу квартира в деревенском стиле

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Обшарпанные стены, мебель из старого дерева и вышитая бабушкой белая скатерть - именно так выглядит идеальный хутор. Но в действительности квартиру в деревенском стиле можно оформить и в панельном доме, пишет портал Kodu.

На фотографиях, которые вы сейчас видите, изображен не хутор в Южной Эстонии, а панельный дом в центре Таллинна, который выдают лишь пластиковые окна.

Фото: KV.EE

Мебель в этой двухкомнатной квартире несовременная, даже слегка потрепанная. Романтики добавляют цветочные обои, старые фотографии, комнатные цветы и белая скатерть.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Особенно уютной в этой квартире является кухня. На стенах слегка небрежно развешаны различные кухонные принадлежности.

Фото: KV.EE

Привлекает внимание раковина, вместо которой используется старая бочка.

Фото: KV.EE

Интересно выглядит и спальня. В глаза сразу же бросаются роскошная лампа и яркие картины на стенах.

Фото: KV.EE

Подробнее об этом предложении читайте на портале недвижимости KV.EE.

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