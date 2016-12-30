Фото: в Таллинне выставлена на продажу квартира в деревенском стиле

На фотографиях, которые вы сейчас видите, изображен не хутор в Южной Эстонии, а панельный дом в центре Таллинна, который выдают лишь пластиковые окна.
Фото: KV.EE
Мебель в этой двухкомнатной квартире несовременная, даже слегка потрепанная. Романтики добавляют цветочные обои, старые фотографии, комнатные цветы и белая скатерть.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Особенно уютной в этой квартире является кухня. На стенах слегка небрежно развешаны различные кухонные принадлежности.
Фото: KV.EE
Привлекает внимание раковина, вместо которой используется старая бочка.
Фото: KV.EE
Интересно выглядит и спальня. В глаза сразу же бросаются роскошная лампа и яркие картины на стенах.
Фото: KV.EE
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