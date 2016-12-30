Эстонских алкотуристов ждет неприятный сюрприз

Поскольку в Эстонии и Латвии разные акцизы на алкоголь, Eesti Pandipakend меняет действовавшие до сих пор правила, сообщает Postimees со ссылкой на ERR.

Теперь на бутылках эстонских алкогольных напитков будут уникальные штрих-коды, с помощью которых осуществляется гарантия того, что отмеченные напитки не продаются за пределами Эстонии.

Такое решение было вызвано ростом импорта алкоголя из Латвии.

Производителям не по душе это решение, поскольку раньше можно было выбирать для продажи алкоголь со складов в Эстонии, Латвии или Литве, теперь следует для всех делать разную маркировку.