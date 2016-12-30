Месячный счет за электричество вырастет на 21 цент

С начала года возобновляемая энергия без НСО стоит 0,96 евроцента за киловатт-час, что на 0,07 цента выше прошлогодней цены. Для среднестатистического домашнего клиента Elektrilevi, который в год потребляет 3000 киловатт-часов электричества, новая цена означает, что месячный счет за сетевые услуги вырастет в среднем на 21 цент, сообщает Elektrilevi.

В соответствии с законом о рынке электричества администратор электросистемы Elering не позднее 1 декабря каждого года объявляет цену на возобновляемую энергию, которая будет действовать с 1 января следующего года.

Цель тарифа — поддержать производство в Эстонии экологичной энергии из возобновляемых источников или в реэиме эффективной когенерации.