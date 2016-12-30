Пресса Британии: Россия пытается завербовать предателей в наших рядах

Уоллес отмечает, что попытки завербовать людей в упомянутых структурах предпринимают и террористические группы, действующие на территории Британии.

"Предатели существуют. Мы должны быть постоянно на чеку, потому что внутренние враги есть, - сказал Уоллес накануне изданию Sunday Times. - Внутренняя угроза, как мы можем ее назвать, существует, ее можно использовать, и определенные люди пытаются сделать это прямо сейчас. Когда проникнуть с главного входа сложно, они пытаются найти кого-то внутри".

Уоллес считает, что сейчас наибольшую угрозу для Великобритании представляют кибератаки. Он назвал поразительным число и разнообразие хакерских атак на Соединенное Королевство и упрекнул крупные компании и банки в том, что они не относятся к таким нападениям серьезно.

По данным Уоллеса, на территории Британии работает более 100 разведчиков из разных стран. Коррупция является их оружием по отношению к британской системе и ее гражданам, сказал он.

Уоллес упоминает и об угрозах, исходящих от радикальной группировки "Исламское государство", запрещенной в ряде стран мира. По данным замминистра МВД Британии, экстремисты будут пытаться организовать химическую атаку на территории Соединенного Королевства.

Мэй предстоит найти общий язык с новым президентом США, не сдавая при этом ключевых позиций, пишет в понедельник Guardian.

Российские деньги британских консерваторов

Российские олигархи могут быть не допущены на мероприятия по сбору пожертвований в фонд Консервативной партии Великобритании, пишет Daily Telegraph.

Премьер-министр страны Тереза Мэй считает, что доступ на такие встречи был чрезмерно облегчен при предыдущем премьере Дэвиде Кэмероне, сообщает издание со ссылкой на свои источники в правительстве.

На мероприятиях тори неоднократно замечали российских политиков и бизнесменов. Daily Telegraph пишет, что Мэй очень беспокоят подобные попытки россиян завязать контакты с высокопоставленными консерваторами.

Журналисты напоминают о нашумевшей истории 2014 года. Тогда жена бывшего замминистра финансов РФ Любовь Чернухина заплатила 160 тыс. фунтов за право сыграть в теннис с Дэвидом Кэмероном и Борисом Джонсоном, который тогда был мэром Лондона. После поднявшейся шумихи матч был отменен, а деньги возвращены Чернухиной.

Сообщается, что в этом году существенную часть билетов на традиционный бал консерваторов продадут по небольшой цене членам партии и раздадут бесплатно особенно отличившимся активистам.

В предыдущие годы билет за одним столом с высокопоставленными тори можно было купить за 15 тысяч фунтов.

Сообщение о решении Мэй пришло на фоне усиливающихся дискуссий о том, как Британии следует отвечать на растущую активность России на международной арене.

Сможет ли Тереза Мэй осадить Трампа?

Высылка 35 российских дипломатов - это не страница второй холодной войны, а нечто совершенно новое, считает обозреватель Guardian Мэттью Данкона. Она может вестись из любой точки: из интернет кафе, обычных многоэтажек или штаб-квартиры российской разведслужбы.

И на вооружении у солдат этой страны не патроны, а байты, поясняет свою мысль Данкона.

Это противостояние станет первым серьезным геополитическим вызовом для Терезы Мэй, добавляет он. Барак Обама ответил высылкой дипломатов и новыми санкциями на то, что многие называют попытками России повлиять на ход выборов в США. Путин из тактических соображений пока отказался нанести ответный удар. А Трамп тут же его за это похвалил.

"Премьеру [Великобритании] нужно решить, какую позицию занять в этом почти киношном противостоянии Доброго, Плохого и Сумасшедшего", - пишет автор.

Конечно, Мэй может воздержаться и на занимать ни одной из сторон. Но именно это и будет грубейшей ошибкой, считает Данкона. Пока Мэй довольно последовательно принимает попытки по сдерживанию действий России. В октябре она обвинила Россию в "отвратительной жестокости" во время боев за Алеппо и санкционировала отправку 800 британских солдат в Эстонию в составе сил НАТО.

В ноябре она заявила, что Запад должен продолжать оказывать давление на Россию из-за ее поведения в Сирии. Тогда же она дала добро на переброску в Эстонию высокоточных ракет дальнего радиуса действия наряду с танками, беспилотниками и самолетами.

Мэй также понимает, что военное противостояние по обычным правилам - это только половина дела. Россия продолжает использовать стратегию глобальной гибридной войны, включающей в себя пропаганду, саботаж, шпионаж и многое другое.

Мэй уже подает сигналы о том, что она намерена дать Москве отпор и не будет играть в политику умиротворения, о которой говорит Трамп, пишет колумнист Guardian. При этом Мэй намерена сохранить давно существующую концепцию особых отношений Британии и США.

"Наибольшая угроза в эру Трампа и Путина - это не конфликт, а взаимное сближение - и не совместное движение к миру, а новая война на многих фронтах, внутри стран и между ними. И в этой войне Россия и США могут оказаться на одной стороне", - пишет Данкона.

И перед Мэй стоит более сложная задача, чем перед ее предшественниками. Рейган и Тэтчер сходились практически во всем. Блэр и Джордж Буш находились на разных концах политического спектра, но нашли точки соприкосновения после 11 сентября 2001 года. Мэй и Трампу будет гораздо сложнее.

Да, они оба консерваторы, разделяющие идею национального государства. Но во взглядах на ислам, изменение климата или будущее НАТО они кардинально расходятся.

Мэй предстоит найти общий язык с новым президентом США, не сдавая при этом ключевых позиций, отмечает колумнист. Всем остальным лидерам стран большой семерки кроме Мэй предстоят выборы и перевыборы в этом году. А значит, они будут во многом заняты внутренними делами.

Кто-то должен пояснить избранному президенту США, что его опасное сближение с Путиным, а также раскалывание своей собственной страны и всего западного мира, посылает Москве наихудший сигнал из всех возможных, пишет Данкона. А Кремль этого только и ждет, уверен колумнист.