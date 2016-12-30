Давайте разбираться: что для потребителей будет означать введение сахарного налога

В число сахаросодержащих напитков входят все безалкогольные подслащенные напитки: молоко и молочные напитки, чай и кофе, энергетики, подслащенная вода, «спортивная вода», соковые напитки.

По данным Министерства социальных дел, обычно в напитки добавляют глюкозный или фруктозный сиропы или же сахарозу. Также под сахаром подразумеваются его заменители – кукурузный сироп, коричневый сахар, глюкоза, декстроза (то же, что и глюкоза), мед, сахарный сироп, тростниковый сахар, концентраты фруктовых соков.

По данным исследования, проведенного министерством, каждый второй взрослый житель Эстонии и каждый третий ребенок имеют лишний вес. И сахар в перечне причин занимает одно из первых мест. Активное употребление сахаросодержащих напитков способствует набору лишнего веса и ожирению. Особенно это касается детей.

Бороться с этой проблемой министерство предлагает несколькими способами. Это и уменьшение рекламы, и просветительская деятельность в семье и школах, и введение дополнительных этикеток с информацией о содержании сахара, а также повышение налога на такие напитки. Это означает, что платить за условную кока-колу мы теперь будем больше.

Производители напитков пока не получили никакой конкретной информации от Министерства социальных дел.

«О налоге известно лишь то, что его хотят распространить на прохладительные напитки и на малокалорийную воду со вкусом», – комментирует директор компании A Le Coq Тармо Нооп, добавляя, что в соки у них не добавляют ни грамма сахара.

«Если учитывать, что план правительства – получать от этого налога 24 миллиона евро в год и что акциз будет действовать только на прохладительные напитки и воду со вкусом, то цена этих товаров поднимется вдвое», – приводит свои подсчеты Нооп.

По его мнению, этот акциз задуман не как средство для уменьшения потребления сахара, а просто как налог. Нооп утверждает, что, по данным недавно проведенного исследования здоровья населения, в Эстонии люди потребляют 12 единиц сладкого в день при том, что норма Всемирной организации здравоохранения составляет от четырех до шести единиц.

«В эти 12 единиц входят: 50% – хлебобулочные изделия, 25% – конфеты, шоколад, варенье, дополнительный сахар, 15% – подслащенные молочные изделия и только 6% – прохладительные напитки», – объясняет Тармо Нооп.

По его словам, даже если представить, что после введения налога потребление таких напитков уменьшится на 30%, то общее потребление сахара уменьшится на 0,2 единицы.

Это значит, что с 12 единиц потребление сахара упадет до 11,8 единицы – то есть практически ничего не изменится.

«Это отлично показывает, что новое правительство интересует не здоровье населения, а экономическая выгода», – делает вывод Нооп.

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