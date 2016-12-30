В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. В генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть россиянка. Также жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на ночной клуб в Турции, унесшее жизни 39 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, пишет ТАСС.