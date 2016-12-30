Розыгрыш внедорожника не помог Вайвара и Нарва-Йыэсуу набрать желаемые 5000 жителей

«Первоначальные данные говорят о том, что до требуемого законом об административной реформе минимума в 5000 жителей не хватает 211 человек», - сказал порталу Rus.ERR старейшина волости Вайвара Вейкко Лухалайд.

«Теперь мы намерены просить у правительства о разрешении сформировать совместное с волостью Вайвара самоуправление, несмотря на отсутствие требуемого минимального числа жителей», - отметила председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Инге Мушкина, добавив, что правительству теперь предстоит решить, одобрить их ходатайство или нет.