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Популярность центрального отопления растет

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В последнее время значительно возрос интерес квартирных товариществ и строителей жилых домов к подключению к сети центрального отопления. Если еще несколько лет назад активно искались альтернативные пути, то сейчас уже закрепилось мнение, что современное центральное отопление является наиболее дешевым и эффективным решением.

Построенные десятилетия назад локальные котельные стали сегодня неразумно дорогими и неудобными в обслуживании. Современные же решения центрального отопления переживают, наоборот, другой период - они становятся более эффективными, экологичными и дешевыми, пишет энергетическое предприятие Adven Eesti. Поэтому все большее число квартирных товариществ вместо обновления своего отопительного оборудования отдает предпочтение подключению к сети центрального отопления. Такая же тенденция наблюдается и среди строителей новых домов.

Во многих регионах Эстонии тепловая энергия по-прежнему вырабатывается на основе газа или топочного масла. По-сравнению с прошлыми годами их стоимость снизилась, однако, это временный эффект за которым стоит общее снижение цен на мировом рынке. В центральном же отоплении все чаще используется древесная щепа - это местное и более дешевое топливо, стоимость которого более стабильна. Древесина является также восстанавливаемым природным ресурсом, который не облагается акцизным налогом.

Преимущества центрального отопления осознали в последние годы как местные самоуправления, так и жители, что вновь повысило его популярность. Важную роль сыграли разъяснительная работа государства, а также созданные механизмы поддержки инвестиций направленных на развитие центрального отопления.

Квартирным товариществам стоит перед тем как принять решение об обновлении своей локальной котельной, связаться с местным самоуправлением или работающим в регионе производителем энергии и узнать их планы по развитию энергетического хозяйства. На данный момент во многих местных самоуправлениях такие программы по развитию уже разработаны.

В тех регионах, где сети центрального отопления и котельные уже обновлены, или же это запланировано на ближайшие годы, стоит серьезно задуматься о подключении к сети центрального отопления. Особенно велика потенциальная выгода в регионах где в качестве топлива уже используется древесная щепа. Стоимость фоссильных видов топлива и акцизы растут, местное же топливо напротив - обеспечивает более низкую и стабильную цену на тепло.

В долгосрочной перспективе, сохранение и развитие центрального отопления имеет смысл там, где оно обеспечивает низкую цену для потребителя. Залогом этого является, в свою очередь, достаточное число потребителей, так как расходы на строительство и поддержание сети центрального отопления должны быть уравновешены. Поэтому в тех регионах, где потребителей недостаточно или состояние сети очень плохое, сохранение центрального отопления может быть не целесообразно.

В конечном счете, к каждому региону нужен индивидуальный подход. Кроме стоимости отопления, в долгосрочной перспективе нужно иметь ввиду и влияние производства на окружающую среду, а также общее развитие региона. В ближайшие годы благодаря поддержке Центра инвестирования в окружающую среду можно ждать положительного развития, а центральное отопление может стать доступным многим потребителям.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАпопулярностьпотребителицентральное отопление
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