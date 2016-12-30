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Новое исследование в США показало, что после легализации марихуаны количество смертей на дорогах снижается

Rus.Postimees.ee
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Легализация медицинской марихуаны в США в целом не привела к увеличению числа аварий с летальным исходом, а в некоторых штатах количество таких ДТП после разрешения легкого наркотика даже сократилось. Такое открытие сделал коллектив американских ученых, чье исследование было опубликовано в American Journal of Public Health. О нем рассказывает Fox News.

Как известно, с 1996 года 28 штатов США легализовали марихуану для медицинского использования. Ученые проанализировали статистику по смертельным ДТП в 1985–2014 годах, посмотрев, что с ней происходит, когда тот или иной штат разрешал марихуану. Они обнаружили, что в таких штатах смертность снизилась в среднем на 11%.

Исследование показало, что статистика смертельных ДТП снизилась в семи из исследованных штатов, но при этом выросла в Род-Айленде и Коннектикуте. В Калифорнии и Нью-Мексико количество аварий резко снизилось (на 16-17%) сразу после легализации, но позже снова началось постепенное увеличение.

При этом сильнее всего - на 12% - смертность снизилась в возрастной группе 22-45-летних, на которую приходится наибольший процент зарегистрированных пользователей медицинской марихуаны.

Стоит отметить, что это исследование - не первое на данную тематику: в 2013 году в Journal of Law and Economics вышла статья, где была проанализирована аналогичная статистика по 19 штатам. Авторы того исследования также зафиксировали снижение смертности на дорогах на 8-11% в течение первого года после легализации медицинской марихуаны.

Объяснить снижение статистики смертельных ДТП исследователи пока не готовы. Но авторы обоих исследований выдвигают несколько гипотез. Одна из них заключается в том, что люди переходят с алкоголя на легальную марихуану, которая в некоторой степени менее опасна для состояния водителя. Другая версия примерно в том же ключе - что люди, употребляющие марихуану, чаще остаются покурить дома или в барах и никуда не едут. Еще одно возможное объяснение - в тех штатах, где легализовали марихуану, полиция стала более активно работать на дорогах.

Ученые пока не спешат делать какие-либо далеко идущие выводы из полученных результатов, предупреждая, что марихуана и алкоголь являются препаратами, которые могут снизить качество вождения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАfox newsводителимарихуана
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