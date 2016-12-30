Память участников Освободительной войны почтут минутой молчания

Общество эстонского флага, Эстонское общество охраны памятников старины, Эстонский союз ухода за военными могилами, Общество генерала Йохана Лайдонера, Общество Яана Тыниссона, Фонд Яана Поска и НКО Музей Константина Пятса призывают государственные и муниципальные учреждения, сообщества, общества и всех сограждан 3 января в 10.30 на одну минуту прекратить все занятия, сообщили представители обществ.

В этот час у монумента победы в Освободительной войне в Таллинне выступят министр обороны Маргус Цахкна, ученик Таллиннской реальной школы и представитель Эстонского союза корпораций. К монументу возложат венки, цветы и зажгут свечи.

В 10.30 часов 3 января 1920 года наступило перемирие в Освободительной войне после 402 дней военных действий между Эстонией и Советской Россией. Эстония потеряла на войне более 6000 человек, в том числе около 4000 — в результате прямых боевых действий.