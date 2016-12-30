Опубликована фотография подозреваемого в совершении стамбульского теракта

Сам снимок плохого качества, потому что его сделали из видео с камеры наружного наблюдения.

Teröristin kimliği ile ilgili yeni bilgiler https://t.co/s0yEuEIYqj pic.twitter.com/Qq6Gk9TzRq — CNN Türk (@cnnturk) January 2, 2017

Ранее 2 января стало известно, что полиция заподозрила выходца из Средней Азии в совершении вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Предположительно, речь идет о гражданине Узбекистана или Киргизии, связанном с террористической группировкой «Исламское государство».

В новогоднюю ночь вооруженный автоматом преступник в костюме Санта-Клауса застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились свыше 600 человек. После этого он открыл огонь по посетителям.

По последним данным, жертвами теракта стали 39 человек, среди них 16 иностранцев, в том числе граждане Индии, Канады, Сирии, Израиля, Туниса, Ирака, Ливана, подданные Бельгии и Саудовской Аравии. Еще 69 человек получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего ищут.

1 января стало известно, что в результате нападения погибла россиянка, которая изначально считалась гражданкой Азербайджана.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).