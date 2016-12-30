Заведующая отделом геоинформатики земельного департамента Марилийз Арен сказала в воскресенье в передаче «Актуальная камера» канала ETV, что за четыре года остров Сааремаа вырос примерно на 5000 гектаров за счет моря.

Если за четыре года Сааремаа вырос на 5000 гектаров, то на самом деле увеличилась площадь всей Эстонии.

«У нас постоянно появляется больше земли. Прошлый крупный подсчет территории состоялся в 2014 году, когда выяснилось, что площадь увеличилась на 112 квадратных километров», - сказала Арен.