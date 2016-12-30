Volkswagen наймет более 1000 IT-специалистов в свои лаборатории в Германии

Таким образом VW планирует укрепить свою команду экспертами из игровой индустрии и высококлассными исследователями, чтобы расширить ноу-хау в разработке искусственного интеллекта, big data, виртуальной реальности и т. п.

Более половины новых сотрудников будут работать в штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге, а также в IT-лабораториях в Берлине и Мюнхене.

Напомним, недавно Volkswagen презентовал новый проект общественных перевозок Moia, который в будущем планируется сделать беспилотным. Кроме того, коцерн объявил, что будет активно развивает направление электромобилей, планируя к 2025 году довести их долю в своих продажах в этом сегменте до четверти. Под брендом Volkswagen планируется к этому сроку продавать 1 млн электрокаров.

При этом компания уведомила, что сократит десятки тысяч сотрудников, которые занимаются разработкой традиционных автомобилей.