Когда праздник не в радость: десятки людей подверглись семейному насилию в новогоднюю ночь

«В любом случае, 42 случая - это много. Для нас много все, что выше нуля. Я сейчас не могу сравнить с прошлым годом, но осмелюсь предположить, что это число примерно на том же уровне», - сказал руководитель оперативной службы Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт.

В новогоднюю ночь не было крупных правонарушений в многолюдных местах вроде площади Вабадузе в Таллинне. Большинство вызовов, поступивших Спасательному департаменту в новогоднюю ночь, было связано с фейерверками.

В новогоднюю ночь Спасательному департаменту поступили 73 вызова, 42 из которых были связаны с пожарами, а 3 - с ДТП. Напрямую с фейерверками были связаны 11 инцидентов, также ряд пожаров вспыхнул в мусорных контейнерах.