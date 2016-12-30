Эксперты: OLED-телевизоры захватят 68% рынка в течение трех лет

Как ожидают специалисты, телевизоры на органических светодиодах в течение ближайших трех лет займут 68% рынка. По данным UBI Research, в прошлом году международные производители отгрузили около 260 миллионов OLED-панелей на сумму 11,7 миллиарда долларов, пишет 4pda.ru.

В этом году объем поставок, как ожидается, составит 370 миллионов панелей, а доходы отрасли увеличились до 16,8 миллиарда долларов. К 2020 году аналитики прогнозируют увеличение поставок до 1,25 миллиарда единиц, а оценочная стоимость рынка вырастет до 61,4 миллиарда долларов.

В отчете Ассоциации развития индустрии фотоники отмечается, что ведущие международные поставщики OLED-панелей на данный момент выбирают три передовые технологии: микросветодиоды, светодиоды на квантовых точках и печатные дисплеи или гибкие OLED-панели.

Одни из первых телевизоров на квантовых точках были представлены в начале прошлого года. В них применяются наночастицы, использующие электрические заряды для получения более глубоких оттенков. Пленка с квантовыми точками расположена между светодиодной подсветкой и LCD-панелью, что обеспечивает значительное увеличение точности цветопередачи по сравнению с традиционной светодиодной подсветкой.

Технология микросветодиодов является относительно новой и используется в небольших устройствах с малым энергопотреблением в качестве альтернативы OLED. Массовое производство дисплеев с использованием этой технологии ожидается только в 2018 году. По слухам, компания Apple намерена сначала использовать в своих устройствах OLED-панели, а затем перейти на микросветодиоды.

Гибкие OLED-панели применяются для создания изогнутых дисплеев, а также устройств, которые можно будет сгибать. Ранее появилась информация, что LG уже начала поставки таких панелей для Apple, Microsoft и Google, которые используют их в своих будущих девайсах.