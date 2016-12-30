Понедельник, 2. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Эксперты: OLED-телевизоры захватят 68% рынка в течение трех лет

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Ассоциация развития индустрии фотоники опубликовала отчет, согласно которому мировые закупки OLED-панелей стремительно растут.

Как ожидают специалисты, телевизоры на органических светодиодах в течение ближайших трех лет займут 68% рынка. По данным UBI Research, в прошлом году международные производители отгрузили около 260 миллионов OLED-панелей на сумму 11,7 миллиарда долларов, пишет 4pda.ru.

В этом году объем поставок, как ожидается, составит 370 миллионов панелей, а доходы отрасли увеличились до 16,8 миллиарда долларов. К 2020 году аналитики прогнозируют увеличение поставок до 1,25 миллиарда единиц, а оценочная стоимость рынка вырастет до 61,4 миллиарда долларов.

В отчете Ассоциации развития индустрии фотоники отмечается, что ведущие международные поставщики OLED-панелей на данный момент выбирают три передовые технологии: микросветодиоды, светодиоды на квантовых точках и печатные дисплеи или гибкие OLED-панели.

Одни из первых телевизоров на квантовых точках были представлены в начале прошлого года. В них применяются наночастицы, использующие электрические заряды для получения более глубоких оттенков. Пленка с квантовыми точками расположена между светодиодной подсветкой и LCD-панелью, что обеспечивает значительное увеличение точности цветопередачи по сравнению с традиционной светодиодной подсветкой.

Технология микросветодиодов является относительно новой и используется в небольших устройствах с малым энергопотреблением в качестве альтернативы OLED. Массовое производство дисплеев с использованием этой технологии ожидается только в 2018 году. По слухам, компания Apple намерена сначала использовать в своих устройствах OLED-панели, а затем перейти на микросветодиоды.

Гибкие OLED-панели применяются для создания изогнутых дисплеев, а также устройств, которые можно будет сгибать. Ранее появилась информация, что LG уже начала поставки таких панелей для Apple, Microsoft и Google, которые используют их в своих будущих девайсах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАoledтелевизоры
limon.ee
теракт в турции
Коммерческий текст
limon.ee
limon.ee
Нападения в Турции
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:05
В Австралии в результате тяжелой аварии погиб эстонец
12:58
Департамент отрицает обвинения в безразличии к жестокому обращению с животными
12:56
Вам идет: как подобрать шапку по форме лица и не только
12:54
С нового года в Эстонии появились два новых госучреждения
12:52
Найдена диета для похудения начала XIX века: таких советов вы еще никогда не видели
12:46
Полиция Турции нейтрализовала сирийца, угрожавшего взорвать аэропорт
12:43
В Пярну горел автомобиль
12:41
Какие знаки зодиака преуспеют в делах в 2017 году
12:36
Люди думают, что это нормально: шесть привычек, убивающих отношения
12:35
На срочную службу призовут почти 400 человек
12:33
Эксперты: OLED-телевизоры захватят 68% рынка в течение трех лет
12:29
В Тюри при невыясненных обстоятельствах тяжело пострадал молодой мужчина
12:26
Последняя жертва високосного года: Мэрайя Кэрри оконфузилась в прямом эфире главного новогоднего шоу
12:25
Фотоновость: внимательные клиенты обнаружили ошибки в календарях магазина Selver
12:23
Два процента на оборону Эстонии недостаточно (2)
12:16
Ибрагимович: я заставил критиков проглотить свои слова
12:15
Семь признаков того, что ваш мужчина - уже по-настоящему взрослый
12:15
Пока мы ели салаты: эстонские знаменитости с шиком отметили Новый год (фото)
12:07
Пригласите маму в гости - это добавит ей несколько лет жизни!
12:06
Видео: играющий лисенок с острова Русский стал звездой соцсетей (1)
Все новости
LimonЦеликом
Эвелин Ильвес о новорожденном сыне Тоомаса Хендрика Ильвеса: скоро бабочку наденет

Эвелин Ильвес о новорожденном сыне Тоомаса Хендрика Ильвеса: скоро бабочку наденет (1)

Ясновидящая Илона Калдре: в 2017 году будет много разводов

Ясновидящая Илона Калдре: в 2017 году будет много разводов

Налетаем! Предприимчивый латвиец нашел гениальный способ разбогатеть на новогодних праздниках

Налетаем! Предприимчивый латвиец нашел гениальный способ разбогатеть на новогодних праздниках

12:41
Какие знаки зодиака преуспеют в делах в 2017 году
12:26
Последняя жертва високосного года: Мэрайя Кэрри оконфузилась в прямом эфире главного новогоднего шоу
12:15
Пока мы ели салаты: эстонские знаменитости с шиком отметили Новый год (фото)
11:56
Как начать 2017 год: советы известных астрологов и экстрасенсов
KrasotkaЦеликом
Как назвать мальчика в январе 2017

Как назвать мальчика в январе 2017

С возрастом секс становится только лучше благодаря опыту, утверждают эксперты

С возрастом секс становится только лучше благодаря опыту, утверждают эксперты

Модный гороскоп на 2017 год

Модный гороскоп на 2017 год

12:56
Вам идет: как подобрать шапку по форме лица и не только
12:36
Люди думают, что это нормально: шесть привычек, убивающих отношения
12:15
Семь признаков того, что ваш мужчина - уже по-настоящему взрослый
12:07
Пригласите маму в гости - это добавит ей несколько лет жизни!
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Фотоновость: внимательные клиенты обнаружили ошибки в календарях магазина Selver

Фотоновость: внимательные клиенты обнаружили ошибки в календарях магазина Selver

Популярность центрального отопления растет

Популярность центрального отопления растет

Месячный счет за электричество вырастет на 21 цент

Месячный счет за электричество вырастет на 21 цент (1)

10:01
Эстонских алкотуристов ждет неприятный сюрприз
Погода
Синоптики: с сегодняшнего дня в Эстонии начинается похолодание

Синоптики: с сегодняшнего дня в Эстонии начинается похолодание

Внимание, водители: вечером мокрый снег может ухудшить дорожные условия

Внимание, водители: вечером мокрый снег может ухудшить дорожные условия

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Австралии в результате тяжелой аварии погиб эстонец

В Австралии в результате тяжелой аварии погиб эстонец

В Пярну горел автомобиль

В Пярну горел автомобиль

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей

Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей

Фотоновость: жители Виймси грамотно взбадриваются после празднования Нового года

Фотоновость: жители Виймси грамотно взбадриваются после празднования Нового года (1)

Культура
Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Самые читаемые
Эстонских алкотуристов ждет неприятный сюрприз
Фото и видео: русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии вызвал скандал(8)
Полезно знать: некоторые работники будут получать компенсацию по болезни уже со второго дня
Эвелин Ильвес о новорожденном сыне Тоомаса Хендрика Ильвеса: скоро бабочку наденет (1)
Площадь Эстонии увеличилась на 5000 гектаров(1)
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(83)
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(50)
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд(40)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России(27)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,168 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 30.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees