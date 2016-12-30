На срочную службу призовут почти 400 человек

Во вторник и среду пройдет первый призыв этого года, по приглашению Департамента оборонных ресурсов (KRA), к срочной службе приступит примерно 370 молодых людей, предположительно в добровольном порядке службу пройдут пять девушек.

По словам пресс-секретаря KRA, большая часть призывников будет проходить службу в подразделениях 1-й пехотной бригады, но часть также отправится в 2-ю пехотную бригаду и ВМС.

Всего департамент проводит призыв трижды в год: в январе и июле, когда за 11 месяцев срочной службы готовят командующий состав и шоферов резерва, и в октябре, когда на восемь месяцев на службу призывают будущий рядовой состав резерва.