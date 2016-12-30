Полиция Турции нейтрализовала сирийца, угрожавшего взорвать аэропорт

По его сведениям, при прохождении досмотра мужчина начал кричать, что на нем находится взрывное устройство, после чего был схвачен.
По информации телеканала, задержанный является гражданином Сирии.
Служба безопасности аэропорта Анталья в Турции задержала человека, угрожавшего взорвать воздушную гавань. Об этом сообщил телеканал Haberturk, пишет ТАСС.
По его сведениям, при прохождении досмотра мужчина начал кричать, что на нем находится взрывное устройство, после чего был схвачен.
По информации телеканала, задержанный является гражданином Сирии.
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