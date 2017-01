Найдена диета для похудения начала XIX века: таких советов вы еще никогда не видели

Разумеется, не только алкогольными рекомендациями было снабжено руководство под названием «Упражнения британских мужчин» (British Manly Exercises). Брюшюра также содержала краткие инструкции к физическим упражнениям, призванным поддерживать тело в тонусе. При этом для похудения рекомендовалось пить сидр и холодное пиво, избегая других жидкостей, за исключением бокала красного вина после обеда, пишет "Моя Планета".

Диета джентльмена, по мнению автора, должна состоять из постного мяса, сухарей и печенья. Овощи исключаются из рациона, как и все продукты, «вызывающие метеоризм». В рамках диетического режима рекомендуется постепенно увеличивать физнагрузки: в день нужно проходить более 30 км, заниматься бегом, кататься на коньках или заниматься борьбой.

Руководство было издано в то время, когда средняя продолжительность жизни достигала 45 лет, уточняет The Daily Mail.

Уокер стремился убедить своих читателей в том, что физкультура «продлевает жизнь и способствует счастью», а также предотвращает появление различных недугов: «Нет, не заменяет лекарство, но прогоняет болезни».

