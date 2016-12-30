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Найдена диета для похудения начала XIX века: таких советов вы еще никогда не видели

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Исследователи из Кембриджского университета нашли руководство по правильному питанию и здоровому образу жизни от 1834 года. Занятная брошюра, составленная Дональдом Уокером, предлагала пить пиво и сидр для похудения.

Разумеется, не только алкогольными рекомендациями было снабжено руководство под названием «Упражнения британских мужчин» (British Manly Exercises). Брюшюра также содержала краткие инструкции к физическим упражнениям, призванным поддерживать тело в тонусе. При этом для похудения рекомендовалось пить сидр и холодное пиво, избегая других жидкостей, за исключением бокала красного вина после обеда, пишет "Моя Планета".

Диета джентльмена, по мнению автора, должна состоять из постного мяса, сухарей и печенья. Овощи исключаются из рациона, как и все продукты, «вызывающие метеоризм». В рамках диетического режима рекомендуется постепенно увеличивать физнагрузки: в день нужно проходить более 30 км, заниматься бегом, кататься на коньках или заниматься борьбой.

Руководство было издано в то время, когда средняя продолжительность жизни достигала 45 лет, уточняет The Daily Mail.

Уокер стремился убедить своих читателей в том, что физкультура «продлевает жизнь и способствует счастью», а также предотвращает появление различных недугов: «Нет, не заменяет лекарство, но прогоняет болезни».

Стоит отметить, что лекарства, широко используемые в то время, были, зачастую, опасны для здоровья и жизни: содержали яды и опиаты. Кроме того, бедняки не могли позволить себе лекаря и пользовались услугами сомнительных специалистов, чаще всего, шарлатанов. Уокер в пояснении к своему руководству отмечал, что ради улучшение здоровья нации образование должно сосредоточиться на развитии интеллекта и физической формы. 

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