Департамент отрицает обвинения в безразличии к жестокому обращению с животными

"Поскольку Союз защиты животных критически отозвался об Элите Силлар — чиновнице Ветеринарно-пищевого департамента, которая отвечает за защиту животных в ветеринарном центре Пярнуского уезда, считаем необходимым подтвердить, что речь идет об обязательном, этичном и компетентном чиновнике, которая исходит и исходила в своей работе из действующего законодательства", - говорится в заявлении Ветеринарно-пищевого департамента, распространенного в понедельник, 2 января, пишет Rus.Err.

В заявлении отмечается, что департамент проверил утверждения защитников животных о якобы плохом обращении с лошадью в деревне Вилувере Вяндраской волости Пярнуского уезда, но не нашел им подтверждения. Также подчеркивается, что имеющая высшее ветеринарное образование Силлар сделала свое заключение по данному случаю после консультаций с четырьмя другими ветеринарами, которые дали независимые оценки.