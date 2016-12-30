В Австралии в результате тяжелой аварии погиб эстонец

Авария произошла в 17.17 по местному времени в Данкрейге в пригороде Перта, где 25-летний эстонец, находившийся за рулем ute или пикапа в стиле Coupé utility, пытался обогнать две машины. К сожалению, этот маневр ему не удался. Столкнувшийся сначала с двумя машинами пикап в итоге врезался в столб электропередачи, пишет Perth Now.

Водитель погиб мгновенно. Пострадали также находившиеся в пикапе 22-летняя женщина и 29-летний мужчина, которых медики доставили в больницу Перта. Вчера вечером их состояние здоровья было стабильным.

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Avarii tõttu kadus läheduses asuvatelt majapidamistelt elekter, sest elektripost ja -liinid said kahjustada.

Videot sündmuspaigast saab vaadata kohalikust uudisteportaalist The West Australian.