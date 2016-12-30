Понедельник, 2. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Эксперт: все меньше финских алкотуристов приезжают в Эстонию

BNS
BNS
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Покупать только алкоголь в Эстонию едут всего лишь 10-13 процентов финских туристов, утверждает эксперт Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Эса Эстерберг.

«Если посмотреть, за чем финны едут в Эстонию, то выяснится, что всего лишь малая их часть, 10-13 процентов покупает только алкоголь. Большинство едет в Эстонию по совсем иным причинам. 50 процентов финских туристов, возвращаясь из поездки в Эстонию, вообще не привозят оттуда алкоголь, - подчеркнул Эстерберг в интервью BNS. - Слабоалкогольные напитки больше нет смысла везти, поскольку цены у вас и у нас сближаются. Теперь налоги в Эстонии повышаются и каждые дополнительные 10 процентов приближают эстонские цены к финским».

Эстерберг при этом отметил, что даже небольшая разница в ценах тем не менее, хоть и в определенной мере, сохранит «алкогольный туризм». «На линии Стокгольм-Хельсинки тоже возят алкоголь, хотя разница в ценах заметно меньше. Даже если эта разница совсем мала, какое-то количество алкоголя туристы обычно закупают», - добавил он.

Эксперт отметил, что если разница между акцизами на алкоголь в Эстонии и в Латвии вырастет, то некоторые финны могут начать закупать алкоголь и в Латвии, как предполагали эстонские и финские СМИ.

«Такая возможность существует. В Литву финские туристы за алкоголем не поедут, до сего времени не доезжали финские алкогольные туристы и до Латвии. Если же разница в ценах в Латвии и Эстонии продолжит расти, то, это, конечно, может оказать свое влияние», - предположил эксперт.

С середины ноября от терминала D в Таллинне регулярно отправляется в латвийский город Валка у южной границы Эстонии так называемый «алкобус», едущий к магазину Alko1000. «Правда, в этом автобусе эстонцев пока больше, чем финнов», - признал Эса Эстенберг.

Правительство планирует унифицировать ставки акцизных налогов на слабоалкогольные и крепкие алкогольные напитки. Ставки акцизных налогов на алкогольные напитки вырастут с 1 февраля 2017 и 2018 годов.

Новая правящая коалиция повысит ставку акциза на пиво с июля 2017 года на 65 процентов до 13,7 цента за литр, однако к 2020 году акциз вырастет на 166 процентов по сравнению с уровнем 2016 года, то есть, более чем в два раза до 22,09 цента, в то же время, с пошлиной на крепкий алкоголь он не уравняется.

Поскольку сейчас акциз на пиво составляет 8,30 цента, рост ставки этого налога будет достаточно резким. Уже в феврале ставка налога вырастет до 9,13 цента за литр, как это планировало еще прошлое правительство, однако уже в июле 2017 года, в соответствии с планами новой коалиции, ставка вырастет до 15,52 цента за литр.

Ставка акцизного налога на один процент объемной доли этилового спирта на один литр пива, по планам новой коалиции, в 2018 году вырастет до 18,26 цента, в 2019 году до 20,09 цента и в 2020 году — до 22,09 цента.

Ставка акцизного налога на вино и сброженные напитки с шестипроцентным содержанием этилового спирта в феврале с 48,55 цента вырастет до 53,41 цента и в июле — до 77,44 цента.

Ставка акцизного налога на вино и сброженные напитки с содержанием этилового спирта выше 6 процентов в феврале вырастет с 111,98 цента до 123,18 центов. Ставка акциза на крепкий алкоголь каждый год вплоть до 2020 года прирастать на 10 процентов.

По нынешним расчетам Министерства финансов, если сейчас литровая бутылка водки стоит в среднем 20,90 евро, то после повышения акцизов ее стоимость вырастет до 21,94 евро.

Если сейчас пол-литра пива стоит 1,09 евро, то после февральского повышения акциза стоимость его вырастет до 1,29 евро.

Если литр вина с шестипроцентным содержанием этилового спирта сейчас стоит 5,79 евро, то с ростом ставки акциза оно подорожает до 5,89 евро.

Яблочный сидр с 4,5-процентным содержанием этилового спирта с нынешних 1,29 евро в феврале подорожает до 1,32, а в июле до 1,46 евро.

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