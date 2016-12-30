Вместе со смартфоном Galaxy S8 Samsung может выпустить беспроводные наушники

При этом ранее в Сети появились слухи, что новый флагман Samsung вслед за iPhone 7, а также некоторыми устройствами китайской компании LeEco лишится 3,5-мм разъема для наушников, и информация о планах компании выпустить фирменные беспроводные наушники может служить косвенным подтверждением этого слуха.

Источники не уточняют, планирует ли Samsung включить наушники в комплект поставки Galaxy S8 или будет продавать их отдельно, но, по всей видимости, южнокорейская компания намерена навязать конкуренцию Apple и в этой сфере.

Напомним, на днях стало известно, что новый смартфон Samsung получит поддержку голосового помощника Bixby, работающего на базе технологий стартапа Viv, купленного Samsung в начале октября.

Что касается основных технических характеристик Galaxy S8, то информация о них пока противоречива. По некоторым данным, смартфон получит выполненный по технологии Super AMOLED дисплей с разрешением 2K, изогнутыми краями и диагональю 5 или 6 дюймов, в зависимости от версии смартфона. Кроме того, Galaxy S8 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835, улучшенными камерами, стереодинамиками и разъемом USB Type-C.

Презентация Galaxy S8 может пройти в конце февраля в рамках выставки MWC в Барселоне, но более вероятно, что компания отложит ее до апреля и новый флагман будет представлен на отдельном мероприятии Samsung.