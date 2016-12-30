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Неловкие впечатления от президентской новогодней речи

Николай Караев. Старая шарманка, или За всё хорошее против всего плохого3

Николай Караев
Николай Караев
журналист
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Три обязательных составляющих Нового года 2016/2017 в Эстонии – шампанское, оливье и речь Керсти Кальюлайд. О речи с удивлением пишет журналист Николай Караев.

Предыдущий президент Эстонии был знаменит обыкновением растекаться мыслью по древу. Керсти Кальюлайд, кажется, решила последовать по стопам Ильвеса – ее речь можно охарактеризовать как «отрывок, взгляд и нечто». Здесь есть всё, кроме стержня, – от неловкой шутки:

В этом году хотя бы что-то идет согласно прогнозам – 31 декабря неизменно остается последним днем года...

– до слов, которые вполне можно назвать не совсем правдой, а то и совсем не правдой:

Так и следует принимать этот неспокойный мир – сопереживать и помогать тем, кто сейчас страдает. Делать четко и публично свои выводы и действовать так, чтобы были гарантированы наше спокойствие и развитие. Именно так и действовало эстонское государство.

Жить стало лучше, но насколько – мы не скажем

Все-таки эстонское государство так не действовало. Не работало эстонское государство на «спокойствие и развитие» – по крайней мере до момента смены правительства в конце осени: если реформисты с их горьким ничегонеделанием в сфере экономики – мол, пусть оно как-нибудь наладится само, невидимой рукой рынка, – и откровенным разжиганием распри между общинами Эстонии работали на спокойствие страны, я, пожалуй, балерина. Но, конечно, кому, как не высшему чиновнику Эстонии хвалить действия эстонских же чиновников, политиков и политиканов всех уровней?

Всё остальное – из разряда «за всё хорошее против всего плохого». «Десятки тысяч раз бабушкам была оказана помощь в перезапуске зависших компьютеров. Миллионы раз мы заключали в объятия своих детей и родителей. Сдавали и исправляли сотни тысяч экзаменационных и контрольных работ», – так и хочется добавить, как в анекдоте про вежливого татарина, которого поздравляют с Пасхой, «Христос воскресе» и всё такое: ай, молодца!

Вывод традиционный: «Эстония снова стала немного лучше». С уточнением: «Мы не можем сказать - насколько лучше». Вообще говоря, мы не можем сказать и то, стала ли лучше в принципе: неужто в 2015 году бабушкам не перезапускали компьютеры и никто никого не обнимал? Столь же сомнительно утверждение Керсти Кальюлайд «с большими проблемами никогда не сталкиваются те, кто бережет себя, творя малые дела». Честно? Вот честно-честно?

И, да, понятно, что лучше «держаться друг за друга» и находить «время и силы просто радоваться жизни», чем, допустим, со всеми расплевываться и постоянно предаваться унынию. Но это все-таки не совсем тот мессидж, который лично я хотел бы услышать от президента Эстонии, когда часы двенадцать бьют. Хотелось бы хоть завалящей, но конкретики, главным образом про экономику – что было и куда мы идем. Ну и еще про политику, хотя бы в разрезе тех самых межнациональных отношений в стране. А так получается, что если мы о чем-то умалчиваем, то и проблемы нет – вроде типа как бы.

Сеанс телеговорения за наши деньги

Беда в том, что политики, приходя к власти, ведут себя как проповедники, а по сути они обязаны быть специалистами. Даже если ты – президент Эстонии, то есть занимаешь должность скорее символическую, наподобие рекламного щита, с крайне размытыми полномочиями, ты все-таки должен быть и конкретен, и внятен. За что мы платим этим людям деньги, в конце-то концов?

Ведь с чего начиналось налогообложение: в первобытнообщинные времена племя дружно скидывалось на содержание вождей, солдат и прочих общественно-полезных единиц именно в силу их общественной полезности. Телепроповеди в стиле «за всё хорошее против всего плохого» – это маркер, наоборот, общественной бесполезности. Выходит что-то вроде навязанной услуги, от которой нам ни жарко ни холодно – но за которую мы с вами платим, причем немало. Это, мне кажется, следует понимать четче всего: новогодняя речь президента вся оплачена из наших карманов. И что мы имеем, так сказать, с гуся?

Болезнью пустого проповедничества страдают не только наши чиновники. Взять нового главу ООН Антониу Гутерреша, который несколько дней назад сменил на этом посту Пан Ги Муна и тоже успел выступить с новогодним телеобращением за всё хорошее: «В первый день Нового года я прошу вас всех присоединиться ко мне в решимости служить делу мира. Давайте сделаем 2017-й таким годом, в течение которого мы все... будем стремиться преодолеть наши различия... Мир должен быть нашей целью и нашей путеводной звездой».

С Гутеррешом происходит то же, что и с Кальюлайд, и с Ратасом, и с практически любым новым чиновником: не успевают они как следует усесться в свои мягкие теплые кресла, как вступает стройный хор журналистов, поющих им осанну. Мне, например, удивительно было слушать по «Евроньюз» нечто вроде: «Первые заявления Гутерреша свидетельствуют, что для ООН наступает новая эпоха...» Окститесь! Человек недели не проработал, не сделал вообще ничего, а у них уже новая эпоха. Давайте дождемся хоть каких-то результатов. Хоть самых скромненьких.

Точно так же в свое время Бараку Обаме, еще и года не прослужившему президентом, дали Нобелевскую премию мира – почти авансом. Увы, на поприще миротворчества Обама себя как раз никак не проявил – в отличие от, например, борьбы с социально-экономическим неравенством у себя на родине.

Что до Кальюлайд, пока она, кроме речей, не успела почти ничего, а речи ее оставляют желать лучшего. Все-таки очень жаль, что политики и чиновники предпочитают речи-проповеди речам о чем-то конкретном и важном. Да, любая речь – всего лишь ритуал, но находились же в прошлом люди, которые умели говорить так, что оставались в веках – взять хоть президента Кеннеди с его знаменитый «я – берлинец!». Если политик не понимает, что говорить по делу надо всегда, даже когда выступаешь под новый год по телевизору, – ну, значит, такой это политик. Делаем выводы. И живем дальше без оглядки на тех, кто только и умеет, что крутить древние бессмысленные шарманки.

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