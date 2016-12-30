Печальные фото: как выглядит iPhone 7 Plus Jet Black через три месяца использования без чехла

Как известно, для достижения невероятного цвета корпус iPhone изготавливается из гладкого матированного алюминия, который затем подвергается многократному процессу анодирования и полировки, пишет 4pda.ru.

Обратная сторона медали - большая вероятность появления мелких царапин и потертостей, если пользоваться смартфоном без чехла. Robhue решил поставить эксперимент и умышленно не надевал чехол на iPhone, чтобы оценить внешний вид устройства через некоторое время активного пользования.

Как и ожидалось, спустя три месяца корпус телефона оказался покрыт множеством царапин, причем больше всего их на углах и в нижней части корпуса.

В то же время другие пользователи отметили, что ожидали куда худшего исхода. Один из комментаторов и вовсе заявил, что iPhone 7 Plus все равно выглядит лучше, нежели черный iPhone 5, у которого через несколько недель использования становился виден алюминиевый корпус.

Другие пользователи отметили, что на фотографиях царапины априори видны лучше, поскольку автор акцентирует на них внимание. В повседневной жизни повреждения корпуса не так заметны, хотя действительно портят внешний вид дорогого смартфона.

Автор фотографий ничего не сказал о камере, которая выступает из корпуса, и дисплее, а значит защитное стекло не страдает от постоянного контакта с твердыми предметами.

Apple iPhone 7 и 7 Plus доступны в цвете Jet Black только в модификациях со 128 и 256 ГБ ПЗУ. Согласно официальным рекомендациям Apple, аппарат с первого дня использования рекомендуется носить в чехле.

Фотографии телефона можно посмотреть здесь.