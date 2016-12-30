Черный год в дорожном движении

«В ушедшем году у нас произошли три ДТП, в котором погибли по три человека, а также две аварии, в которых погибли по два человека. В масштабах Эстонии – это очень большие показатели», - отметила ведущий чиновник по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны (PPA) Сирле Лойго.

В конце июля в Ида-Вирумаа при столкновении рейсового автобуса и легковушки погибли три молодых человека. Компания выезжала на BMW с заправки в волости Азери и, совершая поворот на Нарвское шоссе, выскользнула на встречную полосу. Находившаяся за рулем автобуса, следовавшего из Нарвы в Таллинн, женщина не смогла избежать столкновения. В результате аварии на месте происшествия погибли сидевшие в машине 20-летняя девушка и 21-летний юноша. В больницу были доставлены и 27-летний водитель, и еще одна 21-летняя девушка. Жизнь последней врачам спасти не удалось.

В конце октября в Таллинне на улице Пярнамяэ рядом с кладбищем автомобиль Audi A4 на огромной скорости врезался в дерево и все трое молодых людей, находившихся в машине, погибли на месте происшествия.

Третья тяжелая авария произошла в начале ноября в Ляэне-Вирумаа, неподалеку от Раквере, где столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и микроавтобус Fiat. Погибли 51-летний водитель микроавтобуса, а также управлявший легковушкой 67-летний мужчина и его 84-летняя пассажирка.

«В этом году на дорогах Эстонии погиб 71 человек, 33 из которых не использовали средства защиты в автомобилях, или, если это пассажиры, не имели при себе светоотражателей. Полицейские все еще замечают на дорогах водителей, которые протягивают ремни безопасности за спиной, чтобы отключить пищание соответствующих датчиков. При езде в автомобиле не так важно, проехали вы десять метров или десять километров, поскольку в обоих случаях кто-то может совершить ошибку, в результате которой кто-то погибнет», - говорит Лойго.

В 1437 ДТП ушедшего года были травмированы 1808 человек (это данные по состоянию на 30 декабря – ред.). В 2015 году эти же показатели были соответственно 1369 и 1712. В последний раз число пострадавших превысило отметку в 1800 человек в 2011 году, когда в 1475 авариях травмы получили 1880 человек.

Лойго отметила, что если количество несчастий с пешеходами остается стабильным, то теперь в ДТП стали все чаще попадать грузовики и автобусы. В 2015 году произошло 76 аварий с участием автобусов, в которых погиб один и получили травмы 115 человек. А в 2016 году их было уже соответственно 99, шесть и 174.

Одна из тяжелых аварий с автобусом произошла в январе 2016 года, где на шоссе Йыхви-Тарту рейсовый автобус съехал в канаву. В том происшествии пострадали 12 человек, одному из которых пришлось ампутировать руку. В феврале почти на том же месте произошла новая авария с участием автобуса, в результате чего погиб один и пострадали 13 человек. Оба автобуса обслуживали линию Рига-Санкт-Петербург.

«Основной проблемой пассажиров остаются не пристегнутые ремни безопасности. В ноябре мы провели акцию по ремням безопасности и чуть меньше 800 человек не пристегнули ремни даже тогда, когда полицейский вошел в автобус. Они явно просто не знали, что ремень обязателен и в автобусе», - сказала Лойго.

С участием грузовиков в прошлом году произошла 171 авария, в которых погибли 11 и получили травмы 241 человек. В 2015 году показатели по числу ДТП и пострадавшим были – 133 и 143. Зато в 2015 году в таких авариях погибли 16 человек.

«Трудно сказать, сколько тяжелых грузовиков еще появится на дорогах, но, и это остается основной причиной – коммерческих перевозок становится все больше», - объяснила сотрудница полиции.

Опираясь на данные Департамента шоссейных дорог, полиция осмеливается говорить, что плотность движения в последние годы выросла на шесть процентов.

«Мы не можем утверждать, что большее количество использующих дороги машин увеличивает количество ДТП, но это может быть одним из возможных обстоятельств, которое влияет на ситуацию с движением», - сказала Лойго и добавила, что каждый участник движения может очень много сделать и для своей собственной безопасности, и для безопасности других людей.

«Но, что в последние годы задает тон в различных авариях, так это использование гаджетов за рулем. Люди используют телефоны и как за рулем, ожидая зеленого света светофора, так и при езде за городом и в населенных пунктах, забывая, что те три секунды, которые они тратят, чтобы посмотреть на экран, могут стать фатальными», - сказала полицейская.