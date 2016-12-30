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СМИ: обвиненный в коррупции генсекретарь Госсовета Египта покончил жизнь самоубийством

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Генеральный секретарь Государственного совета (Высший административный суд) Египта Ваиль Шилби, обвиненный во взяточничестве, покончил жизнь самоубийством в тюрьме. Об этом в понедельник сообщила газета Al-Ahram, пишет ТАСС.

В начале прошлой недели египетская прокуратура выдала распоряжение на задержание главы административного управления Госсовета по подозрению в причастности к получению взяток. Одновременно были задержаны еще два сотрудника Высшего административного суда.

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