В начале прошлой недели египетская прокуратура выдала распоряжение на задержание главы административного управления Госсовета по подозрению в причастности к получению взяток. Одновременно были задержаны еще два сотрудника Высшего административного суда.
СМИ: обвиненный в коррупции генсекретарь Госсовета Египта покончил жизнь самоубийством
Генеральный секретарь Государственного совета (Высший административный суд) Египта Ваиль Шилби, обвиненный во взяточничестве, покончил жизнь самоубийством в тюрьме. Об этом в понедельник сообщила газета Al-Ahram, пишет ТАСС.