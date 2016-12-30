Под Новый год с предприятия украли алкоголь и камеру видеонаблюдения

С предприятия были украдены алкогольные напитки и камера видеонаблюдения.
Ущерб оценили в 332 евро. В качестве подозреваемого был задержан и допрошен 24-летний мужчина.
30 декабря в Тапа на предприятии, находящемся на бульваре 1 мая, произошла кража со взломом, пишет Virumaa Teataja.
С предприятия были украдены алкогольные напитки и камера видеонаблюдения.
Ущерб оценили в 332 евро. В качестве подозреваемого был задержан и допрошен 24-летний мужчина.
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