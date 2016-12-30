Картина дня: Тоом о Сирии, гибель эстонца в Австралии и полицейские рейды по Эстонии

Рейды по отлову нетрезвых водителей
Полиция сегодня обращает повышенное внимание на водителей, которые могут быть в алкогольном или наркотическом опьянении, чтобы избежать возможных несчастных случаев. Читать далее...
В Австралии погиб эстонец
Вчера в Западной Австралии произошла тяжелая авария, в результате которой погиб один и пострадали два гражданина Эстонии. Читать далее...
Неприятный сюрприз для алкотуристов
Раньше в Эстонии можно было вернуть деньги за купленные в Латвии пивные банки и бутылки, но начиная с нового года этой возможности больше не будет. Читать далее...
Площадь Эстонии увеличилась
Около 3800 км береговой линии Эстонии постоянно меняются: где-то море отступает, а где-то наоборот. Читать далее...
Тоом о поездке в Сирию
Политика ЕС по отношению к Сирии побудет меняться, эстонским политикам рано или поздно придется «переобуваться»: сделать разворот если на 180, то на 120 градусов, сохранив при этом лицо, отметила в студии Postimees евродепутат Яна Тоом, вернувшаяся из поездки по Сирии. Читать далее...
Компенсация по болезни
Министерство финансов объясняет, кто будет получать дополнительную компенсацию. Читать далее...