В канун Нового года в Ида-Вирумаа произошло девять драк

В связи с инцидентами в Ида-Вирумаа один человек был задержан и двое допрошены в качестве подозреваемых. Все драки произошли в частных квартирах, в восьми случаях мужчины наносили побои женщинам, а в одном случае 33-летний мужчина ударил своего 68-летнего соседа, пишет Rus.Err.

Лыунаская префектура сообщила о трех случаях применения физического насилия в прошедшие выходные, во всех инцидентах участвовали люди в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Ляэнеской префектуры, в канун Нового года произошло шесть драк.