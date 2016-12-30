Пользователи старых гаджетов останутся без WhatsApp

Об этом сообщила лондонская газета Daily Express со ссылкой на создателя мессенджера - компанию WhatsApp Inc., принадлежащую с 2014 года корпорации Facebook.

"Глядя в перспективу следующих семи лет, нам бы хотелось сконцентрировать свои усилия на тех платформах мобильной связи, которыми пользуется значительное большинство людей. Поэтому к концу 2016 года мы перестанем поддерживать мессенджер WhatsApp на некоторых мобильных платформах. Несмотря на то, что эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, они не предлагают того вида возможностей, которые нам нужны для расширения наших программных приложений в будущем", - приводит издание заявление компании-разработчика.

В числе тех платформ, которые в новом году перестают обслуживаться WhatsApp, названы любые устройства, использующие системы Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS, iOS 6.

Вместе с тем компания решила продлить на полгода обслуживание платформ BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60. Сервис WhatsApp будет поддерживаться на них до 30 июня 2017 года.

О приложении

WhatsApp - это бесплатный мессенджер с поддержкой голосовой связи, в настоящий момент его использует более 1 млрд человек по всему миру. Популярность подобных сервисов оборачивается огромными финансовыми потерями для компаний-операторов мобильной связи, так как при их использовании владельцы телефонов оплачивают только интернет-трафик, а не услуги телефонной связи.

С февраля 2014 года WhatsApp Inc. принадлежит корпорации Facebook, которая приобрела ее за $19,3 млрд.