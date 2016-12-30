"К сожалению, пока неизвестно, на какое время", - сказал член правления фирмы Raihan Group OÜ, которая должна была запустить автобус, Ханнес Лехтоя и прервал разговор.

Член правления латвийского ответвления Alko1000 ET Invest SIA Эйнар Виснапуу подтвердил, что автобус пока не совершил ни одной поездки. "Мы несколько раз пытались запустить автобус, но каждый раз этому что-то препятствовало", - сказал Виснапуу.

"Первый автобус из Таллинна да Alko1000" стартует 19 ноября, сообщалось на сайте Raihan Group в ноябре. Сейчас билеты на автобус можно приобрести по 24,9 евро, тогда как в ноябре цены были от 45 до 55 евро. "Следующий автобус отправится из Таллинна в магазин Alko1000 в Икла 10 декабря", - говорится на сайте.