Места в детских садах Эстонии подорожают

Так, в Таллинне, где в прошлом году плата за место составляла 52,46 евро в месяц, или 12,2% от минимальной зарплаты, в начавшемся году родителям придется платить 57,34 евро, сообщает Rus.Err. Для жителей Тарту в текущем году плата за место в детском саду не изменится, а в Пайде родители будут платить 35,25 евро вместо 32,25.