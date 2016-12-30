Места в детских садах Эстонии подорожают

Так, в Таллинне, где в прошлом году плата за место составляла 52,46 евро в месяц, или 12,2% от минимальной зарплаты, в начавшемся году родителям придется платить 57,34 евро, сообщает Rus.Err. Для жителей Тарту в текущем году плата за место в детском саду не изменится, а в Пайде родители будут платить 35,25 евро вместо 32,25.
Места в детских садах Эстонии подорожают1
Во многих городах Эстонии плата за место в детском саду рассчитывается от определенного процента от минимальной зарплаты, а с 1 января минимальная зарплата выросла с 430 до 470 евро. Максимальная ставка платы за место составляет 20% от минимальной зарплаты, однако как правило придерживаются средней ставки – приблизительно 10% от минимальной зарплаты.