С 1 января в Эстонии подорожала услуга доставки пенсий на дом

2. Январь 2017 14:59
Услуга доставки пенсий и социальных пособий на дом в Эстонии с 1 января 2017 года подорожала почти на 25 процентов. Изменились и даты доставки пенсий - теперь пожилые жители страны будут их получать с 5 по 15 число.
Услуга доставки пенсий и социальных пособий на дом стоит 6,60 евро. По сравнению с предыдущей ценой услуга подорожала на 1,35 евро или почти на 25%. Изменение затронет около 6 000 человек, передает Rus.ERR.
По состоянию на 1 января 2016 года в Эстонии проживали более 415 тысяч пенсионеров.
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