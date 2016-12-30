С 1 января в Эстонии подорожала услуга доставки пенсий на дом

Услуга доставки пенсий и социальных пособий на дом стоит 6,60 евро. По сравнению с предыдущей ценой услуга подорожала на 1,35 евро или почти на 25%. Изменение затронет около 6 000 человек, передает Rus.ERR.

По состоянию на 1 января 2016 года в Эстонии проживали более 415 тысяч пенсионеров.