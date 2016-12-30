Хотите зарабатывать больше 100 000 евро в год? Узнайте, в каких странах работникам-иностранцам платят самую большую зарплату

В десятку лучших стран вошли:

10. В Бахрейне средняя зарплата для работников из-за рубежа составляет в Бахрейне 93 707 евро в год. 65 процентам работающих там иностранных специалистов государство вдобавок оплачивает поездки домой.

9. В Великобритании средняя зарплата иностранного специалиста составляет 79 079 евро в год. Зарубежные специалисты могут приобретать новые навыки и продвигаться по карьерной лестнице.

8. В Гонконге зарубежный специалист в среднем получает 161 296 евро в год. Гонконг – хорошее место для построения карьеры, однако половина работающих в Гонконге иностранных специалистов говорят о том, что баланс между личной и рабочей жизнью там нарушен – на личную жизнь времени просто не остается.

7. В Австрии средняя зарплата зарубежному специалисту составляет 81 037 евро в год. Работающие там иностранцы довольны равновесием между трудовой и личной жизнью, 62 процента опрошенных одобряют австрийскую трудовую культуру.

6. В Сингапуре зарубежный специалист в среднем зарабатывает 131 731 евро в год. Как и в Гонконге, там много возможностей для того, чтобы построить карьеру, но для чего-либо еще времени не останется. 53 процента из тех, кто работает в Сингапуре, утверждают, что в целом довольны своей работой.

5. В Норвегии специалист-иностранец в среднем зарабатывает 92 627 евро в год. Те, кто работают в Норвегии, особенно оценили баланс между работой и личным временем.

4. В Объединенных Арабских Эмиратах зарубежный специалист в среднем зарабатывает 107 197 евро в год.

3. В Швеции зарубежный специалист в среднем зарабатывает 80 575 евро в год. 71 процент из тех, кто отправился на работу в Швецию, утверждают, что трудовая культура там на очень высоком уровне.

2. В Германии зарубежный специалист в среднем зарабатывает 92 824 евро в год. Германия – лучшее место для тех, кто хочет приобрести новые навыки, продвигаться по карьерной лестнице и при этом быть уверенным в завтрашнем дне.

1. В Швейцарии зарубежный специалист в среднем зарабатывает 178 892 евро в год. Здесь не только высокие зарплаты, но и очень хороший баланс между работой и личной жизнью, а также великолепная трудовая культура.