Галерея: из-за отлива некоторые каналы Венеции остались без воды

Так, накануне новогодних праздников в Венеции наблюдался сильный отлив, в результате чего обнажилось дно внутренних городских каналов. Многие каналы превратились в улицы со стоящими на них лодками, пишет tourister.ru.

Нынешний отлив привел к тому, что уровень воды во внутренних каналах достиг 66 см ниже среднего уровня моря, что сделало невозможным движение плавсредств. Линии пассажирского водного транспорта были перенаправлены на Гранд-канал, который остается судоходным.

Известно, что наиболее катастрофический отлив Венеция переживала в 1934 году, когда уровень воды в каналах снизился на 121 см ниже среднего уровня моря.