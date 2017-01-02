Эстонец на границе в Нарве: «Происходил массовый обман людей»

Читатель показал в редакции чеки, подтверждающие, что вчера в 16.15 с него в Нарве взяли 1.50 за место в очереди к границе и три евро за услугу пользования зоной ожидания. Он заплатил в кассу, расположенную в той самой зоне ожидания на улице Раху. «Номер бронирования распечатали почему-то на русском языке», - с удивлением заметил мужчина.

Уже в 16.18 этому же автоводителю выдали талон с номером для проезда непосредственно к границе, то есть его оплаченное ожидание длилось менее трех минут.

«Я считаю, что происходил массовый обман людей, - делает вывод читатель. - Если иностранец вынужден платить, но знает, что делать это он должен, то это наносит вред престижу Эстонской Республики. Считаю, что обманывается также Эстонская Республика, которая доверила границу».

Как известно, сам по себе проезд к эстонско-российской границе уже много лет не является элементарным делом. На сложное регулирование процесса, включающее возможность предварительного бронирования времени проезда, государству пришлось пойти с привлечением коммерческих предприятий, когда стали возникать протяженные вереницы автомобилей всевозможных категорий. Самые большие очереди как раз в Нарве, благодаря близости с огромным Санкт-Петербургом, жители которого с удовольствием посещают нашу страну - особенно в дни длинных праздничных выходных и в сезон отпусков.

Официальный веб-сайт системы электронной очереди eestipiir.ee утверждает, ссылаясь на договор с МВД, что пользование зоной ожидания у границы оплачивается одновременно с регистрацией автомобиля в очереди. Размер платы за нахождение в зоне ожидания зависит от категорий автотранспорта - вплоть до 14 евро с грузовика.

Уехать в Россию вовсе без какой-либо платы можно, но только если зарегистрировать легковую машину в киоске самообслуживания непосредственно в зоне ожидания, а очереди при этом почти или совсем нет, то есть вызов на границу должен прозвучать в течение 15 минут. На это и рассчитывал наш читатель-путешественник.

Комментирует Андрус Тамм, исполнительный директор нарвского муниципального предприятия Transservis-N AS, которое по договору с МВД управляет зоной ожидания и проездом автотранспорта через территорию города к погранпункту: «Этот человек пришел и регистрировал себя у нашего работника, а бесплатно - это когда при помощи киоска самообслуживания. Наверное, это его и запутало. У нас есть договор с Министерством внутренних дел и мы исходим из Закона о государственной границе, все действия соответствуют закону».

«Номер на русском языке выдают у нас по умолчанию, когда человек подходит и начинает говорить по-русски. У нас есть все программы на эстонском и английском, и если бы он захотел, то получил бы номерок на эстонском; обслуживание ведется тоже на трех языках. В автомате самообслуживания можно сразу выбрать свой язык», - добавил Тамм.

Он также отметил, что хотя система электронной очереди на эстонско-российской границе действует уже около шести лет, но по сей день регулярно приезжают неосведомленные люди. «Если возможно, мы идем навстречу, особенно если они попали на границу в первый раз, да еще с маленькими детьми в машине. Тогда даже если есть многочасовая живая очередь, мы найдем возможность пропустить поскорее».