Фото: Криштиану Роналду опубликовал снимок со своим новым дружком

Видео: Хамес Родригес и Криштиану Роналду устроили гонки на суперкарах по пути на тренировку «Реала»

Хамес Родригес может покинуть «Реал» на мажорной ноте. В среду по пути на тренировку команды колумбиец устроил гонку с Криштиану Роналду.

Китайский клуб предложил за Роналду 300 миллионов евро

Китайский футбольный клуб предложил 300 миллионов евро за переход португальского нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом рассказал агент форварда Жорже Мендеш, его слова приводит Sky Sport.

Китайцы сделали из Карлоса Тевеса самого высокооплачиваемого футболиста мира

Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" на официальном сайте объявил о переходе в свои ряды аргентинского нападающего Карлоса Тевеса, который, по данным газет, теперь станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Роналду завоевал очередную награду: "Скептики, сомневающиеся во мне, посрамлены"

Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду удостоен награды Globe Soccer Awards как лучший футболист 2016 года. Об этом сообщается в официальном микроблоге премии, учрежденной Европейской ассоциацией футбольных клубов (ECA).

Роналду признан спортсменом года в Европе

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан спортсменом 2016 года по версии 27 международных информагентств. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Китайский клуб предложил игроку «Барселоны» 50 миллионов евро

Китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» Арда Турана, об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Уткин назвал Роналду «гением» и «киборгом», а Месси — «кривоногим коротышкой»

Известный комментатор Василий Уткин провел параллель между форвардом «Реала» Криштиану Роналду и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Вице-президент Nike: «Роналду не любит черные бутсы. Он говорит, черный выглядит медленно, а он хочет чувствовать скорость»

Вице-президент Nike Football Footwear Макс Блау рассказал, почему форвард «Реала» Криштиану Роналду предпочитает яркие бутсы, пишет sports.ru.

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира: Роналду и Месси негодуют

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес переходит в китайский «Шанхай Шеньхуа» и станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает Daily Mail.