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Фото: Криштиану Роналду опубликовал снимок со своим новым дружком
2. Январь 2017 15:35
Sports.ee
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Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фотографию со своим новым дружком.
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