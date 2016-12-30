Скончался олимпийский медалист и семикратный чемпион Эстонии

Спортивное общество "Калев" и Союз яхт-клубов Эстонии выражают соболезнования близким Чучелова.

Александр Дмитриевич Чучелов (26 апреля 1933, Таллинн, Эстонская Республика — 1 января 2017) — яхтсмен, серебряный призер Олимпийских игр. Заслуженный тренер Эстонской ССР.

На Олимпийских играх 1960 года Александр в классе «Финн» выиграл серебряную медаль. На Олимпиаде в Токио Чучелов в том же классе стал двенадцатым.

После "Финна" перешел в класс "Солинг", выиграл три Чемпионата СССР в этом классе. С 1976 года на тренерской работе. Работал главным конструктором на Таллиннской экспериментальной верфи спортивного судостроения.

Заслуженный тренер Эстонской ССР (1979). Несколько раз входил в состав президиума Федерации парусного спорта и был действующим председателем совета тренеров. Почетный член спортивного общества «Калев» (1963).