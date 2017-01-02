Фото: на эстонском рынке появятся обновленные смартфоны Samsung Galaxy A

Новая серия Galaxy A объединяет в себе красивый дизайн, усовершенствованную фронтальную и основную камеры, а также – упрощающие повседневную жизнь пользователя многочисленные новинки, как, например, водо- и пыленепроницаемость или удобный разъем USB C-типа.

«При создании Galaxy A учитывались реальные потребности пользователей и лучшие качества флагмана телефонов производства Samsung – Galaxy S7. Новая модель имеет усовершенствованную технологию камеры и аккумулятор с увеличенной емкостью; модель является пыле- и водонепроницаемой, а также позволяет добавить карту памяти объемом до 256GB, – описал новые модели руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. – На все смартфоны серии Galaxy A распространяется и бесплатная услуга страхования экрана и повреждений, причиненных водой, Galaxy Care».

Серия Galaxy A оснащена стильной металлической рамкой и задним стеклом 3D.

Разрешение фронтальной и основной камеры нового Galaxy A5 составляет 16 мегапикселей, основная камера Galaxy A3 имеет разрешение 13 мегапикселей, а фронтальная – 8 мегапикселей.

Galaxy A поступит в продажу в Эстонии 3 февраля. Рекомендуемая розничная цена на Galaxy A3 начинается с 329 евро, а на Galaxy A5 – с 429 евро. Клиенты, сделавшие в период с 23 по 29 января предварительный заказ на покупку смартфона серии Galaxy A, получат в придачу к своему новому смартфону беспроводной компактный динамик Level Box Slim, который дополнительно выполняет функцию внешнего аккумуляторного банка и микрофона, а также имеет сертификат водонепроницаемости IPX7.