Вопрос читателя: может ли работодатель вынудить меня взять отпуск зимой?

Отвечает руководитель консультационной службы Трудовой инспекции Анни Райгна:

Работодатель имеет право выдвинуть свои условия при распределении отпуска, но в конечном итоге стороны все-таки должны договориться между собой. Согласно закону, предпочтительнее использовать отпуск в полном объеме. Это значит, что если работник и работодатель так и не пришли к соглашению относительно распределения отпуска, то продолжительность отпуска должна быть 28 дней подряд.

В принципе работодатель выбирает, когда работникам отдыхать. Для этого составляется график отпусков, подтвердить который необходимо не позднее конца марта. Работодатель может устанавливать время отпуска для работников, но делить отпуск на части без согласия работника нельзя.

Если работодатель не составил график отпусков, то работник имеет право сам позаботиться об использовании своего отпуска, уведомив об этом работодателя, по меньшей мере, за 14 календарных дней в письменной форме.

Здесь также следует учитывать, что работник может использовать отпуск в полном объеме (в удобное ему время), но при разделении отпуска, следует найти компромисс. До утверждения графика отпусков (с 1 января до 31 марта) можно использовать отпуск по договоренности.

Право потребовать отпуск в подходящее для них время имеют:

женщины непосредственно перед и после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком;

мужчины непосредственно после отпуска по уходу за ребёнком или во время отпуска по беременности и родам жены;

родители, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет;

Родители, чьи дети ходят в школу, но еще не достигли совершеннолетия, могут брать отпуск во во время школьных каникул.

Если вы хотите задать вопрос для рубрики «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу info@dzd.ee или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.