ФИФА выдала международную лицензию 16 эстонским судьям

У мужчин лицензию главного арбитра получили Кристо Тохвер, Роомер Тараев и Юрий Фришер, передает rus.err.ee со ссылкой на официальный сайт Эстонского футбольного союза.
Лицензию помощника арбитра получили Ханнес Рейнвальд, Дмитрий Виноградов, Стен Клаасен, Сильвер Кыйв, Неэме Неэмлайд и Арон Хярсинг.
У женщин лицензию ФИФА получили главные арбитры Реэлика Тури и Трийну Лаос, а также помощники рефери Анни Рахула и Каролин Кайвоя.
В футзале лицензия досталась Григорию Ошомкову, в пляжном футболе - Андрею Карху и Аго Кяртманну.
ФИФА выдает международные лицензии арбитрам на один год.