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ФИФА выдала международную лицензию 16 эстонским судьям

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Международная федерация футбола (ФИФА) выдала лицензии 16 эстонским судьям.

У мужчин лицензию главного арбитра получили Кристо Тохвер, Роомер Тараев и Юрий Фришер, передает rus.err.ee со ссылкой на официальный сайт Эстонского футбольного союза.

Лицензию помощника арбитра получили Ханнес Рейнвальд, Дмитрий Виноградов, Стен Клаасен, Сильвер Кыйв, Неэме Неэмлайд и Арон Хярсинг.

У женщин лицензию ФИФА получили главные арбитры Реэлика Тури и Трийну Лаос, а также помощники рефери Анни Рахула и Каролин Кайвоя.

В футзале лицензия досталась Григорию Ошомкову, в пляжном футболе - Андрею Карху и Аго Кяртманну.

ФИФА выдает международные лицензии арбитрам на один год.

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