Понедельник, 2. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Километровая поездка из больницы домой обошлась в 20 евро

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В начале декабря в Раквере пожилого мужчину доставили на скорой в больницу. Вечером того же дня его отправили обратно домой. Дом мужчины находится всего в километре от больницы, и стоимость поездки составляет не более пяти евро, однако предъявленный счет ошеломил родственников пациента.

"В 18.30 скорая доставила моего 90-летнего отца в больницу, а примерно в полдесятого оттуда позвонила одна сестра и спросила, вызвать ли отцу такси. Мама с этим согласилась", - рассказал обратившийся в редакцию Postimees Tervis Алекс об инциденте, произошедшем 9 декабря. Его пожилой отец страдает болезнью Альцгеймера, и в тот вечер из-за высокой температуры он потерял сознание. По словам Алекса, мать прождала отца из больницы почти полтора часа, прежде чем мужчину доставили домой. Правда, не на такси, а на скорой помощи.

"Работники принесли отца в дом на носилках. Его уложили на кровать и спросили, кому предъявить счет, на что мама ответила, что она заплатит", - рассказывает Алекс. Поскольку расстояние от больницы до их дома примерно километр, хозяйка приготовила пять евро, однако предъявленный ей счет был в четыре раза больше - 20 евро. Никакого чека женщине не дали, при этом выяснилось, что личные вещи мужчины забыли в больнице, сама же бригада скорой помощи оставила в доме пациента две пеленки.

"Я отвез пеленки назад в больницу, где и получил обратно верхнюю одежду и другие вещи отца", - продолжает Алекс. Большая сумма за короткую поездку показалась ему подозрительной, тем более, что медработники не предоставили чек. У семьи сложилось впечатление, что 20 евро просто пошли в карманы членов бригады скорой помощи.

Это была не скорая

По словам главврача Раквереской больницы Сирье Кийскюла, супруге пациента трижды звонили из отделения экстренной медицины и говорили о возможностях транспорта и порядке оплаты. "У близких была необходимая информация", - уверена главврач. Поскольку состояние пациента требовало транспортировки в лежачем положении, его доставили домой соответствующим спецтранспортом.

Мужчину доставили домой сотрудники службы OÜ Sõiduabi, которая, по словам Кийскюла, по сути предоставляет услугу таксоизвоза для пациентов в лежачем положении или в инвалидном кресле. Кийскюла уточнила, что цену за доставку назначает не больница, а фирма, осуществляющая извоз. "По поводу предъявления или непредъявления чека ничего не могу сказать - больница не оказывает эту услугу", - сказала главный врач.

Платить нужно как за поездку, так и за носилки

Водителю вспомогательного транспорта Рейну Сула причины недоразумения непонятны. "Мы внесли мужчину домой, положили его на кровать под одеяло и я сообщил, что услуга стоит 20 евро", - рассказал Сула, который транспортирует пациентов на старом автомобиле скорой помощи. По его словам, он спросил у хозяйки, нужен ли ей чек. "Она сказала, что чек не нужен, поблагодарила, и мы расстались друзьями", - продолжил Сула. Однако Алекс настаивает, что чек его матери никто не предлагал.

Высокую цену Сула объяснил тем, что, согласно прейскуранту фирмы, транспортировка пациента по Раквере стоит 5 евро, но к этому добавляется цена за использование носилок и переноску пациента. Сула убежден, что это дешевая услуга. По его словам, одному из его клиентов пришлось, на время отсутствия самого Сула, воспользоваться услугами Кохтла-Ярвеской фирмы, чтобы отвезти отца домой из Раквере в Кадрина. "Расстояние там 15 км, а за поездку взяли 200 евро", - привел пример он.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАскорая помощьтаксицена
limon.ee
вокруг новогодней речи президента
krasotka.ee
Коммерческий текст
теракт в турции
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Нападения в Турции

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:36
Мило или перебор? Смотрите, в каком забавном наряде Эвелин Ильвес гуляет по Таллинну в новом году
17:32
Эстония возглавила сотрудничество Балтийских стран
17:29
Дочь Юлиана Семёнова: отцу помогли уйти из жизни те, кому был выгоден развал страны
17:29
Семь необычных советов красоты
17:23
Сегодня вечером водителей на дорогах подстерегает опасность
17:19
Километровая поездка из больницы домой обошлась в 20 евро
17:03
Делаем маникюр, как в салоне
17:02
Видео: Microsoft хочет усложнить жизнь дорожным хулиганам
17:00
ФИФА выдала международную лицензию 16 эстонским судьям
16:52
Смотри: 50-летняя Синди Кроуфорд восхитила фигурой в бикини
16:50
Эстонец на границе в Нарве: «Происходил массовый обман людей»
16:50
ИГ устроило взрыв в Багдаде в день визита Олланда, погибли около 40 человек
16:48
Фото: церемонию вручения приза игроку года ФИФА проведет знойная красотка
16:45
План посленовогодней разгрузки
16:39
Папина копия: известный российский певец показал подросшего сына
16:33
Что нужно сделать в первую неделю Нового года?
16:30
Анетт Контавейт поднялась в рейтинге WTA
16:27
Вопрос читателя: может ли работодатель вынудить меня взять отпуск зимой?
16:25
Фото: на эстонском рынке появятся обновленные смартфоны Samsung Galaxy A
16:23
Семь типов мужчин, от которых нужно держаться подальше
Все новости
LimonЦеликом
Смотри: 50-летняя Синди Кроуфорд восхитила фигурой в бикини

Смотри: 50-летняя Синди Кроуфорд восхитила фигурой в бикини

Обнародовано предсказание Ванги на 2017 год

Обнародовано предсказание Ванги на 2017 год

Папина копия: известный российский певец показал подросшего сына

Папина копия: известный российский певец показал подросшего сына

17:36
Мило или перебор? Смотрите, в каком забавном наряде Эвелин Ильвес гуляет по Таллинну в новом году
16:06
Фото: Катя Жужа и Олег Винник всех обманули
15:55
Вот о какой знаменитости думают мужчины и женщины, когда мастурбируют
15:34
Француженка осталась без ноги после селфи с крокодилом
KrasotkaЦеликом
«Никогда ничего не просите»: психолог объясняет, каких женщин мужчины заваливают подарками

«Никогда ничего не просите»: психолог объясняет, каких женщин мужчины заваливают подарками

Люди думают, что это нормально: шесть привычек, убивающих отношения

Люди думают, что это нормально: шесть привычек, убивающих отношения

Как подтянуть кожу на животе: Анита Луценко поделилась секретами

Как подтянуть кожу на животе: Анита Луценко поделилась секретами

17:29
Семь необычных советов красоты
17:03
Делаем маникюр, как в салоне
16:45
План посленовогодней разгрузки
16:33
Что нужно сделать в первую неделю Нового года?
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: может ли работодатель вынудить меня взять отпуск зимой?

Вопрос читателя: может ли работодатель вынудить меня взять отпуск зимой?

Места в детских садах Эстонии подорожают

Места в детских садах Эстонии подорожают (1)

Продавец топлива: накануне морозов держите бак полным

Продавец топлива: накануне морозов держите бак полным

12:25
Фотоновость: внимательные клиенты обнаружили ошибки в календарях магазина Selver
Погода
Сегодня вечером водителей на дорогах подстерегает опасность

Сегодня вечером водителей на дорогах подстерегает опасность

Видео: в Коста-Рике увидели метеор над вулканом

Видео: в Коста-Рике увидели метеор над вулканом

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Под Новый год с предприятия украли алкоголь и камеру видеонаблюдения

Под Новый год с предприятия украли алкоголь и камеру видеонаблюдения

Черный год в дорожном движении

Черный год в дорожном движении

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей

Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей (1)

Фотоновость: жители Виймси грамотно взбадриваются после празднования Нового года

Фотоновость: жители Виймси грамотно взбадриваются после празднования Нового года (1)

Культура
Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Самые читаемые
Эстонец на границе в Нарве: «Происходил массовый обман людей»
Обнародовано предсказание Ванги на 2017 год
«Голубой огонек»: телезрителей шокировало выступление российской звезды в новогоднюю ночь (видео)(5)
Завтра Эстонию накроют снегопады(3)
Эстонских алкотуристов ждет неприятный сюрприз(1)
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(83)
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(50)
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд(40)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России(27)
Bалюта
USD
0,956 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 02.01.2017
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees