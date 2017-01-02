Километровая поездка из больницы домой обошлась в 20 евро

"В 18.30 скорая доставила моего 90-летнего отца в больницу, а примерно в полдесятого оттуда позвонила одна сестра и спросила, вызвать ли отцу такси. Мама с этим согласилась", - рассказал обратившийся в редакцию Postimees Tervis Алекс об инциденте, произошедшем 9 декабря. Его пожилой отец страдает болезнью Альцгеймера, и в тот вечер из-за высокой температуры он потерял сознание. По словам Алекса, мать прождала отца из больницы почти полтора часа, прежде чем мужчину доставили домой. Правда, не на такси, а на скорой помощи.

"Работники принесли отца в дом на носилках. Его уложили на кровать и спросили, кому предъявить счет, на что мама ответила, что она заплатит", - рассказывает Алекс. Поскольку расстояние от больницы до их дома примерно километр, хозяйка приготовила пять евро, однако предъявленный ей счет был в четыре раза больше - 20 евро. Никакого чека женщине не дали, при этом выяснилось, что личные вещи мужчины забыли в больнице, сама же бригада скорой помощи оставила в доме пациента две пеленки.

"Я отвез пеленки назад в больницу, где и получил обратно верхнюю одежду и другие вещи отца", - продолжает Алекс. Большая сумма за короткую поездку показалась ему подозрительной, тем более, что медработники не предоставили чек. У семьи сложилось впечатление, что 20 евро просто пошли в карманы членов бригады скорой помощи.

Это была не скорая

По словам главврача Раквереской больницы Сирье Кийскюла, супруге пациента трижды звонили из отделения экстренной медицины и говорили о возможностях транспорта и порядке оплаты. "У близких была необходимая информация", - уверена главврач. Поскольку состояние пациента требовало транспортировки в лежачем положении, его доставили домой соответствующим спецтранспортом.

Мужчину доставили домой сотрудники службы OÜ Sõiduabi, которая, по словам Кийскюла, по сути предоставляет услугу таксоизвоза для пациентов в лежачем положении или в инвалидном кресле. Кийскюла уточнила, что цену за доставку назначает не больница, а фирма, осуществляющая извоз. "По поводу предъявления или непредъявления чека ничего не могу сказать - больница не оказывает эту услугу", - сказала главный врач.

Платить нужно как за поездку, так и за носилки

Водителю вспомогательного транспорта Рейну Сула причины недоразумения непонятны. "Мы внесли мужчину домой, положили его на кровать под одеяло и я сообщил, что услуга стоит 20 евро", - рассказал Сула, который транспортирует пациентов на старом автомобиле скорой помощи. По его словам, он спросил у хозяйки, нужен ли ей чек. "Она сказала, что чек не нужен, поблагодарила, и мы расстались друзьями", - продолжил Сула. Однако Алекс настаивает, что чек его матери никто не предлагал.

Высокую цену Сула объяснил тем, что, согласно прейскуранту фирмы, транспортировка пациента по Раквере стоит 5 евро, но к этому добавляется цена за использование носилок и переноску пациента. Сула убежден, что это дешевая услуга. По его словам, одному из его клиентов пришлось, на время отсутствия самого Сула, воспользоваться услугами Кохтла-Ярвеской фирмы, чтобы отвезти отца домой из Раквере в Кадрина. "Расстояние там 15 км, а за поездку взяли 200 евро", - привел пример он.