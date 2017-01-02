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Более 50 человек убиты в ходе бунта в бразильской тюрьме

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Более 50 человек убиты в результате бунта в тюрьме города Манаус, столицы бразильского штата Амазонас. Беспорядки вспыхнули из-за войны между враждующими бандами, контролирующими торговлю наркотиками в джунглях Амазонки.

Начальник тюрьмы штата Амазонас Педро Флоренсиос сообщил журналистам о 60 погибших в результате бунта, однако количество жертв по-прежнему уточняется, передает Би-би-си.

Как сообщил на пресс-конференции глава службы безопасности штата Амазонас Серхио Фонтес, число погибших может увеличиться.

Власти по-прежнему пересчитывают заключенных, чтобы определить точное число, а также количество сбежавших, добавил начальник тюрьмы.

Беспорядки начались в воскресенье вечером. Тюрьму удалось взять под контроль около семи часов утра в понедельник (13:00 по эстонскому времени), сказал Фонтес.

Городская газета Манауса Em Tempo тем времене сообщает о 80 убитых.

По данным газеты, обезглавленные тела нескольких погибших выбросили за стену тюрьмы. На сайте Em Tempo размещено видео, на котором запечатлены десятки окровавленных и искалеченных тел, лежащих на тюремном полу.

Международные правозащитные организации резко критикуют пенитенциарную систему Бразилии за переполненность тюрем и частые беспорядки.

В октябре в результате столкновений между двумя преступными группировками в тюрьме города Боа-Виста на севере страны погибли не менее 25 заключенных. Из них семь человек были обезглавлены, еще шестерых сожгли заживо.

Тюремные бунты в Бразилии

Нынешние беспорядки - самые крупные по числу жертв за последние годы.

Самый кровавый в современной истории Бразилии тюремный бунт произошел в 1992 году в тюрьме Карандиру в штате Сан-Паулу. На тот момент это была одна из крупнейших тюрем в Южной Америке - там содержалось около 10 тысяч человек. Бунт унес жизни 111 заключенных. Почти всех убили полицейские.

В апреле 2013 года бразильский суд приговорил 23 полицейских к 156 годам лишения свободы каждого за участие в массовом убийстве заключенных в Карандиру. Правда, полицейских признали виновными в убийстве только 13 узников в ходе подавления бунта.

Бразилия занимает четвертое место в мире по числу заключенных после США, Китая и России. Всего в тюрьмах страны содержатся около 600 тысяч человек. Многие тюрьмы фактически контролируются преступными группировками.

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