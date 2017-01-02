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Обама назвал дату своей прощальной речи

Rus.Postimees.ee
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Покидающий пост президента США Барак Обама назвал дату своего прощального выступления. Уходящий американский лидер обратится к населению во вторник, 10 января, находясь в городе Чикаго, где он долгое время жил и работал.

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. "Я только начинаю писать свою речь. Я рассматриваю ее как шанс поблагодарить вас за это удивительное приключение, отпраздновать то, как вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, и предложить некоторые размышления о том, куда мы все движемся", - приводит слова 44-го президента США Newsru.com.

"С 2009 года мы столкнулись со многими трудностями и, пройдя через них, стали сильнее. Это потому, что мы никогда не отступались от веры, которая направляла нас с момента нашего основания - убеждения в том, что вместе мы можем изменить эту страну к лучшему", - говорится в заявлении Обамы.

Покидающий свой пост президент США выразил надежду на то, что жители Соединенных Штатов присоединятся к нему во время последнего выступления в качестве главы государства 10 января.

Обама также напомнил, что "в 1796 году Джордж Вашингтон (первый президент США. - Прим. NEWSru.com) создал прецедент мирной демократической передачи власти и прощального обращения к американскому народу. И более 220 лет с тех пор многие американские президенты следовали его примеру", - отметил президент США.

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