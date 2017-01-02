Расследование гибели двух пограничников вышло на финишную прямую

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Мартина Луйге, следователи ожидают результаты заказанной в Финляндии комплексной экспертизы, которые должны прийти в ближайшее время. После этого будет вынесено окончательное решение - ранее Департамент полиции и погранохраны утверждал, что в случившемся нет причины подозревать преступление.

Еще в начале июля прошлого года Департамент полиции и погранохраны и Ляэнеская окружная прокуратура высказали версию о несчастном случае. Сравнительно быстро выяснилось, что у лодки отсутствовали повреждения, которые бы указывали на столкновение с камнем или с каким-либо еще твердым предметом. Поэтому версия о столкновении была исключена.

Кроме того, пришлось исключить версию о том, что причиной происшествия стали погодные условия - волны в тот день не были сильными, а вода не была холодной.

По предварительной оценке судмедэксперта, не у одного из погибших не было серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы причинить смерть. Оба пограничника были трезвыми, следы употребления наркотиков в их крови обнаружить также не удалось.

Непосредственно после происшествия были определены траектория и скорость движения лодки. Как выяснилось, лодка двигалась вблизи побережья Хаапсалу на тихом ходу. В какой-то момент лодка ускорилась до 54 км/ч и резко повернула назад. После этого лодка совершила еще один маневр и стала кружиться на месте.

Одного из утонувших нашли на месте, где лодка совершила резкий маневр.

28 июня в 19.25 в нескольких километрах от берега в проливе Воози была обнаружена моторная лодка Хаапсалуского полицейского отделения. Мотор лодки работал, сама она кружилась на месте, на ее борту никого не было. В 19.45 вблизи лодки был найден утонувшим один из пограничников, а в 20.05 нашли тело и второго.

Один из погибших – главный инспектор Тармо Каммер, который работал в Ляэнеском регионе с 1996 года. Второй погибший – комиссар Ренеэ Карк, который служил пограничником, начиная со время создания пограничной охраны в 1991 году, большую часть этого времени – на кордоне Хаапсалу.