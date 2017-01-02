Полиция Камбоджи ищет блогеров, назвавших короля геем

Отредактированная картинка с двумя занимающимися сексом мужчинами, к телу одного из которых было приставлено лицо короля, появилась в южноазиатском сегменте "Фейсбука" в Рождество, 25 декабря, передает Би-би-си.

"Король Камбоджи - гей", гласила надпись на изображении, которое довольно быстро начало распространяться по соцсети, набирая лайки.

В понедельник министерство внутренних дел страны подтвердило, что по факту размещения изображения возбуждено уголовное дело, в рамках которого установлены трое подозреваемых.

"У нас есть приказ арестовать их. Если мы им не помешаем, люди могут начать им подражать", - заявил официальный представитель ведомства а беседе с агентством Франс-пресс.

"Мы установили троих подозреваемых, двое живут в стране, еще один - за рубежом. Они работали сообща", - поделился представитель МВД деталями расследования.

Как уточнил полицейский, один из подозреваемых, вероятно, живет в соседнем Таиланде. Власти Камбоджи могут обратиться к Таиланду за помощью в его поимке.

"Оскорбление короля - это преступление [...] Король представляет всю нацию, если они оскорбляют короля, они оскорбляют весь народ", - добавил представитель МВД.

Нородом Сиамони, бывший балетный танцовщик, был коронован в 2004 году, после того как его отец Нородом Сианук отрекся от престола в связи с политическим кризисом в стране.