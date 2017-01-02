Новость будет дополнена!
Фото: в Мустамяэ нетрезвый водитель спровоцировал ДТП
Сегодня вечером в Таллинне на Сютисте-теэ нетрезвый водитель спровоцировал ДТП.
Сегодня вечером в Таллинне на Сютисте-теэ нетрезвый водитель спровоцировал ДТП.
Новость будет дополнена!
4,5 евро за две минуты пользования зоной ожидания
«Мы не должны постоянно петь в хоре»
Интервью Николая Караева
Пойман пьяный водитель грузовика
Эстония, как приграничное государство-член НАТО, спокойно могла бы вкладывать в оборону большие деньги, считает вице-канцлер Министерства обороны Меэлис Ойдсалу, вспоминая события конца прошлого года.
Службу пройдут пять девушек
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость