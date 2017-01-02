СМИ: в Германии задержали сирийца, готовившего теракт на грузовике

Как передает издание в понедельник, 2 января, для совершения атаки, по всей видимости, предполагалось использовать транспортное средство, которое планировалось снабдить знаками отличия, характерными для полицейских автомобилей. Водитель машины, предположительно, должен был совершить наезд на толпу, пишет Deutsche Welle.

По версии следствия, мужчина посредством мессенджера Telegram поддерживал контакт с вероятным сторонником "Исламского государства" из Ракки - города, который долгое время удерживало руководство группировки. Данные переписки правоохранительные органы получили, заручившись доступом к его мобильному телефону.

Сириец обвинения в свой адрес отвергает, утверждая, что выдумал историю в надежде получить от ИГ финансовую поддержку в размере 180 тыс. евро и перечислить средства на содержание своей семьи в Сирии. Правоохранительные органы также склоняются к выводам, что мужчиной двигали, главным образом, финансовые мотивы.